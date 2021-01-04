04.01.2021, 08:13

ФОТО | Опасное развлечение: выпавший снег привлек на парковочные площадки любителей дрифта

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Foto: Taavi Sepp

Не все наслаждаются выпавшим снегом, играя в снежки и строя снеговиков — кто-то едет на пустую парковку, чтобы заняться дрифтом на автомобиле..

В воскресенье вечером на парковках многих торговых центров было видно, как водители развлекаются дрифтом.

У концертного зала Saku suurhall молодежь даже прицепила к автомобилю надувной круг, чтобы покататься на нем за автомобилем. Однако при виде полиции компания тут же свернула деятельность, села по машинам и уехала.

Хотя дрифт кажется безобидной забавой, но в городских условиях он опасен не только для самого водителя и его пассажиров, но и для других участников движения.

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