04.01.2021, 08:13
ФОТО | Опасное развлечение: выпавший снег привлек на парковочные площадки любителей дрифта(5)
Не все наслаждаются выпавшим снегом, играя в снежки и строя снеговиков — кто-то едет на пустую парковку, чтобы заняться дрифтом на автомобиле..
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