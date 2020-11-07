07.11.2020, 19:46
ФОТО | Опасная забава: в Таллинне дети катались, зацепившись за трамвай
В групп "Liiklusinfo Tallinnas" в Facebook поделились фотографией того, как два ребенка едут на трамвае, зацепившись за него сзади. Полиция призывает родителей поговорить с детьми об опасности подобного "развлечения".
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