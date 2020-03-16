ФОТО | Они машут, потому что заботятся! На призыв президента помахать фонариками откликнулись по всей стране

"Так мы сможем выразить поддержку тем, кто изо дня в день, работая на передовой, обеспечивает жизнедеятельность общества. Мы сможем также показать, что мы неравнодушны и нас беспокоит то, как идут дела у соседа по улице или по двору", - написала Кальюлайд в социальных сетях.

Фотографы Delfi запечатлели огоньки в окнах домов по всей стране - от столичного района Каламая до островного Курессааре.

Глядя на эти фотографии, хочется сказать: "Спасибо, что беспокоитесь!".

"Мы находимся в кризисе, подобный которому никто еще не переживал. Для того, чтобы нашему обществу из него по возможности безболезненно выйти, недостаточно решений кризисной комиссии, рекомендаций и распоряжений чиновников, внести вклад может и должен каждый.

Вклад каждого человека различный, но однозначно необходимый. Начиная с сокращения социального общения и звонка родителям и пожилым родственникам", - сказала Кальюлайд.

Впервые проводимая сегодня вечером в 20.00 акция "Помаши, потому что заботишься!" даст возможность выразить поддержку тем сотням и тысячам людей, которые ежедневно прилагают усилия, рискуя своим здоровьем, чтобы наше общество функционировало и оказывались жизненно важные услуги - медикам, работникам детских садов, сотрудникам оперативных служб, водителям общественного транспорта, продавцам магазинов, работникам служб доставки и многим другим. Это даст и всем нам возможность показать, что в тяжелые моменты мы сплочены.

"#LehvitaSestHoolid

Как увидите огоньки, сделайте фотографии, и постите их с этим хэштегом", - призвала Кальюлайд.