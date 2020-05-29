ФОТО | Olerex начнет производить на своих станциях солнечную энергию

Продавец топлива Olerex оснастит крыши своих заправочных станций полного обслуживания солнечными панелями, чтобы самим производить необходимую для работы станций электроэнергию, снижая, тем самым, углеродный след. Первыми солнечными панелями были оснащены крыши станций в Тарту на улице Аардла, Оргита в Мярьямаа и станция Пеэтри в Таллинне.
Компания установит солнечные панели на крыши подходящих для этого технически станций обслуживаний по всей Эстонии, следующей станет станция обслуживания Курессааре на Сааремаа.
”Компания Olerex заботится об окружающей среде и „зеленые” инициативы для нас — важный шаг. Объем электричества, который будет производиться нашими солнечными панелями, сравним с годовым потреблением каждой конкретной станции, поэтому уже этим летом солнечная энергия начнет освещать наши станции и охлаждать на них мороженое и напитки”, — пояснил руководитель по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин.
Всего в течение лета Olerex установит панели на крышах 15 станций обслуживания. В среднем один солнечный парк станции обслуживания будет производить 25 000 кВт ч в год, что позволит избежать выброса 27 тонн CO2 в год.
”Объем выбросов, сэкономленных одним солнечным парком, сопоставим с выбросами дизельного автомобиля, проезжающего около 220 000 километров, — пояснил Шафростин. — Мощность каждого солнечного парка немного отличается, но при наличии 15 солнечных парков в общей сложности мы сможем сами производить около 385 000 кВт ч в год”.
Установка солнечных панелей — очередной шаг Olerex по повышению экологичности компании. Уже сегодня Olerex является крупнейшей в Эстонии сетью станций с зарядками для электромобилей, что позволяет популяризировать экологичный образ жизни среди клиентов и стимулировать пользование электромобилями.
”На данный момент мы имеем пункты зарядки ELMO на 17 станциях, где установлены быстрые зарядные устройства мощностью 50 кВт, но мы продолжаем развивать сеть электрических зарядок и уже в этом году добавится три супер-быстрых зарядных устройства”, — сказал Шафростин.
В розничную топливную сеть Olerex входит 97 станций полного обслуживания и заправочных станций по всей Эстонии.
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