ФОТО | Округу пруда Ыйсмяэ приведут в порядок

В июне по заказу коммунального департамента и департамента окружающей среды в Хааберсти начался восстановительный ремонт внутриквартальных дорог. В районе пройдут масштабные дорожные работы, помимо дворов, впервые приведут в порядок округу пруда Ыйсмяэ.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в парке пруда Ыйсмяэ дорожное покрытие обновят впервые.
”Пруд Ыйсмяэ и прибрежный парк построены более 35 лет назад. Столь масштабные работы пройдут там впервые. Это только первые этап, чтобы сделать округу пруда ещё более привлекательной. В следующем этапе запланированы очистка пруда, озеленение и установка нового, более мощного фонтана, который станет в Ыйсмяэ местом притяжения для жителей и гостей района”, — сказал Ханимяги.
В рамках обновления дорожного покрытия на тротуарах будут установлены новые бордюры, колодцы для сточных вод заменят на колодцы с плавающими крышками и пройдёт санитарная стрижка деревьев.Участников движения просят следить на временной организацией движения и учитывать, что из-за строительных работ в районе может быть нарушено привычное движение.
Предварительно работы в парке пруда Ыйсмяэ завершатся в начале июля.
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