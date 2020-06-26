ФОТО | Округу пруда Ыйсмяэ приведут в порядок

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в парке пруда Ыйсмяэ дорожное покрытие обновят впервые.

”Пруд Ыйсмяэ и прибрежный парк построены более 35 лет назад. Столь масштабные работы пройдут там впервые. Это только первые этап, чтобы сделать округу пруда ещё более привлекательной. В следующем этапе запланированы очистка пруда, озеленение и установка нового, более мощного фонтана, который станет в Ыйсмяэ местом притяжения для жителей и гостей района”, — сказал Ханимяги.

В рамках обновления дорожного покрытия на тротуарах будут установлены новые бордюры, колодцы для сточных вод заменят на колодцы с плавающими крышками и пройдёт санитарная стрижка деревьев.Участников движения просят следить на временной организацией движения и учитывать, что из-за строительных работ в районе может быть нарушено привычное движение.

Предварительно работы в парке пруда Ыйсмяэ завершатся в начале июля.

Управа Хааберсти