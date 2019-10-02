ФОТО | Окрестности Балтийского вокзала изменятся до неузнаваемости. Сделан первый шаг

От Балтийского вокзала к улице Теллискиви ведет ухабистая Пассажирская улица (Reisijate tänav). В будущем здесь будет автомобильная дорога с деревьями, дорожкой для легкого транспорта.

Не исключено, что появятся и трамвайные рельсы - для того, чтобы в случае необходимости (например, при какой-то аварии) трамваи, идущие в Копли, могли бы развернуться и ехать обратно. Как второй вариант: при строительстве трамвайного соединения между портом и аэропортом некоторые трамваи (например, номер 5) могли бы не двигаться из порта до Копли, а ехать до Балтийского вокзала и делать там на Пассажирской улице разворот.

Компания Astri Grupp сообщила в сентябре, что планирует построить по адресу Теллискиви 62/64 гостиницу Radisson RED, здание будет с разной этажностью - от 3 до 7. Согласно детальной планировке, тут может быть воздвигнуто еще одно здание в 9 этажей.