ФОТО | Ограничения? Нет, не слышали! Посетителей бара пришлось выгонять с полицией

Со вчерашнего дня вступили в силу дополнительные ограничения, согласно которым увеселительные заведения и места общепита должны закрываться не позже 22 часов. Фотограф Delfi прошелся по Старому городу и выяснил, что большинство заведений оказались законопослушными.
Исключение составил коктейльный бар Labor на Суур-Карья, клиентов которого пришлось выпроваживать с полицией.
Как мы писали ранее, с 5 декабря, с 22:00 до 06:00 для посещения должны быть закрыты заведения общественного питания, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых для зрителей не предусмотрены стационарные сидячие места. Заведениям общественного питания разрешается продавать еду клиентам навынос или оказывать курьерские и транспортные услуги по доставке еды.
Кроме того, ни в одном из указанных выше мест не разрешается проведение частных мероприятий.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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