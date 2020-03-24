ФОТО | Оградят полицейской лентой? Страна на карантине, а на Штромке народные гуляния

”Чрезвычайные обстоятельства и солнечная погода обусловили появление большого числа людей в парках и на тропах здоровья. В Пыхья-Таллинне особенно выделяется Штромка, где происходят настоящие народные гуляния. Хотя свежий воздух может пойти здоровью на пользу, все же подобные скопления народа сейчас опасны. Разумно было бы, увидев на парковке большое количество автомобилей, развернуться и отправится куда-то подальше, где людей не так много”, — сказал Ярвелайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна подчеркнул, что к рекомендациям врачей следует относиться более чем серьезно.

”Только что прозвучало заявление врачей Северо-Эстонской региональной больницы, которые призвали людей соблюдать режим самоизоляции, ни с кем не встречаться, и даже не идти в магазин без крайней необходимости. По их оценке, если наши соотечественники продолжат вести себя по-прежнему, то черного сценария нам не избежать. Единственная возможность не допустить повторения итальянских событий — усилить режим изоляции”, — заметил Ярвелайд.

По его словам, глядя на оживленное общение в парках и на детей, собирающихся на игровых площадках, становится ясно, что люди не принимают слова медиков всерьез и не осознают, о какой опасности идет речь.