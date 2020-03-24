24.03.2020, 08:58

ФОТО | Оградят полицейской лентой? Страна на карантине, а на Штромке народные гуляния

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Štroomi rand pühapäeval 22.03 Foto: Ilja Matusihis

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд обратился к горожанам с призывом прислушаться к рекомендациям медиков и не устраивать народных гуляний во время действия чрезвычайного положения. Судя по фотографиям, которые были сделаны в воскресенья, 22 марта, на Штромке, некоторые жители Эстонии к совету эстонских властей не прислушиваются.

”Чрезвычайные обстоятельства и солнечная погода обусловили появление большого числа людей в парках и на тропах здоровья. В Пыхья-Таллинне особенно выделяется Штромка, где происходят настоящие народные гуляния. Хотя свежий воздух может пойти здоровью на пользу, все же подобные скопления народа сейчас опасны. Разумно было бы, увидев на парковке большое количество автомобилей, развернуться и отправится куда-то подальше, где людей не так много”, — сказал Ярвелайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна подчеркнул, что к рекомендациям врачей следует относиться более чем серьезно.

”Только что прозвучало заявление врачей Северо-Эстонской региональной больницы, которые призвали людей соблюдать режим самоизоляции, ни с кем не встречаться, и даже не идти в магазин без крайней необходимости. По их оценке, если наши соотечественники продолжат вести себя по-прежнему, то черного сценария нам не избежать. Единственная возможность не допустить повторения итальянских событий — усилить режим изоляции”, — заметил Ярвелайд.

По его словам, глядя на оживленное общение в парках и на детей, собирающихся на игровых площадках, становится ясно, что люди не принимают слова медиков всерьез и не осознают, о какой опасности идет речь.

”Подобное отношение является безответственным. Неужели родители, пускающие своих детей на площадки, не слышали о том, в течение какого времени вирус передается через металлические и другие поверхности? Неужели они готовы рисковать жизнью своих и чужих родителей и бабушек?”, — задал риторический вопрос Ярвелайд.

По оценке старейшины, если люди не изменят свое поведение, то ограничительных мер не избежать.

”Не хотелось бы огораживать всю Штромку полицейской лентой, но что нам остается, если люди подвергают опасности свои и чужие жизни? Полицейские могли бы уже сейчас там патрулировать и призывать народ к порядку”, — сказал Ярвелайд.

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