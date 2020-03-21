ФОТО | Офис Центристской партии лишился двери

Вместо стеклопакета в левой части двери видна временная заплатка из картона, приделанная к каркасу черным тейпом.

Пока неизвестно, стал ли урон результатом несчастного случая или это спланированная акция.

Фото: DELFI

Фото: DELFI

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