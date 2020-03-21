ФОТО | Офис Центристской партии лишился двери

В офисе партии центристов на Нарвском шоссе в Таллинне в ночь с пятницы на субботу сломали входную дверь.
Вместо стеклопакета в левой части двери видна временная заплатка из картона, приделанная к каркасу черным тейпом.
Пока неизвестно, стал ли урон результатом несчастного случая или это спланированная акция.
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