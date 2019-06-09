ФОТО: Одна из самых красивых женщин Эстонии посетила зону военных действий на Украине

В рамках благотворительной миссии финалистки Миссис Планета 2018, в число которых входит эстонка Трийн Линаду, во главе с обладательницей титула Миссис Планета 2018 из Украины Анны Горбань, посетили зону военных действий. Женщины в течение двух дней находились на передовой, общались с жителями, принимали участие в раздаче гуманитарной помощи. Цель миссии - привлечь внимание общественности к сложным условиям жизни людей, оказавшихся в зоне конфликта, собрать благотворительные средства и раздать детям книги и подарки.

По словам Трийн отправляясь в регион она прекрасно понимала, что едет в зону настоящих военных действий, но даже в мыслях не было отказаться.

“Для меня большая честь принять участие и помочь жителям Украины, живущим в условиях военных действий. Многие считают, что титулованные красавицы могут лишь улыбаться и участвовать в съёмках. Красивым женщинам проще обратить на себя внимание, а вместе с тем обратить внимание общественности к реальным проблемам»,- отметила Трийн.