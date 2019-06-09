ФОТО: Одна из самых красивых женщин Эстонии посетила зону военных действий на Украине

«Для меня было приятно и неожиданно, что жители Украины с таким теплом встретили меня. Мое присутствие было для них знаковым. Даже красавицы из экзотических стран не вызвали столько радости и внимания. Не ожидала, что именно Эстония для большинства украинцев пример, и та страна, на которую они равняются. Если говорить о впечатлениях, то конечно они больше грустные. В регионе бедность, дети ходят в школу, но условия обучения, мягко говоря, совсем не те, какими они должны быть в двадцать первом веке в развитых странах. Дети были очень рады книгам и игрушкам. Но на сердце осталась боль, страшно, что некоторые дети видели смерть и слышали выстрелы и взрывы», - добавила Трийн.
“Радует то, что за время пребывания в зоне конфликта не было военных действий. На улицах много людей с оружием и полиции, но очень хочу верить, что разум возьмет верх и люди смогут найти мирное решение конфликта. Не важно кто прав, кто виноват, нужно сесть за стол переговоров и покончить с войной. Ни один ребёнок не должен видеть войну и смерть своими глазами”, - закончила она свой рассказ.
Агентство Angel Models Agency выражает Трийн Линдау признательность за смелость и участие в столь благородной миссии.
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