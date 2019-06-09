09.06.2019, 12:53

ФОТО: Одна из самых красивых женщин Эстонии посетила зону военных действий на Украине

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 4 pilti
Lindau Ukrainas Foto: Angel Models agency

Трийн Линдау, обладательница титула Миссис Топ-модель Планеты 2018 и титула первой вице-миссис конкурса «Женщина Эстонии 2019» (Woman of Estonia 2019 I up runner up) по приглашению Миссис Планеты 2018 Анны Горбань в конце мая посетила на Украине с гуманитарной и благотворительной миссией зону военных действий. Безопасность женщин обеспечили представители ООН.

В рамках благотворительной миссии финалистки Миссис Планета 2018, в число которых входит эстонка Трийн Линаду, во главе с обладательницей титула Миссис Планета 2018 из Украины Анны Горбань, посетили зону военных действий. Женщины в течение двух дней находились на передовой, общались с жителями, принимали участие в раздаче гуманитарной помощи. Цель миссии - привлечь внимание общественности к сложным условиям жизни людей, оказавшихся в зоне конфликта, собрать благотворительные средства и раздать детям книги и подарки.

По словам Трийн отправляясь в регион она прекрасно понимала, что едет в зону настоящих военных действий, но даже в мыслях не было отказаться.

“Для меня большая честь принять участие и помочь жителям Украины, живущим в условиях военных действий. Многие считают, что титулованные красавицы могут лишь улыбаться и участвовать в съёмках. Красивым женщинам проще обратить на себя внимание, а вместе с тем обратить внимание общественности к реальным проблемам»,- отметила Трийн.

«Для меня было приятно и неожиданно, что жители Украины с таким теплом встретили меня. Мое присутствие было для них знаковым. Даже красавицы из экзотических стран не вызвали столько радости и внимания. Не ожидала, что именно Эстония для большинства украинцев пример, и та страна, на которую они равняются. Если говорить о впечатлениях, то конечно они больше грустные. В регионе бедность, дети ходят в школу, но условия обучения, мягко говоря, совсем не те, какими они должны быть в двадцать первом веке в развитых странах. Дети были очень рады книгам и игрушкам. Но на сердце осталась боль, страшно, что некоторые дети видели смерть и слышали выстрелы и взрывы», - добавила Трийн.

“Радует то, что за время пребывания в зоне конфликта не было военных действий. На улицах много людей с оружием и полиции, но очень хочу верить, что разум возьмет верх и люди смогут найти мирное решение конфликта. Не важно кто прав, кто виноват, нужно сесть за стол переговоров и покончить с войной. Ни один ребёнок не должен видеть войну и смерть своими глазами”, - закончила она свой рассказ.
Агентство Angel Models Agency выражает Трийн Линдау признательность за смелость и участие в столь благородной миссии.

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