ФОТО: Одна из самых красивых женщин Эстонии посетила зону военных действий на Украине

Трийн Линдау, обладательница титула Миссис Топ-модель Планеты 2018 и титула первой вице-миссис конкурса «Женщина Эстонии 2019» (Woman of Estonia 2019 I up runner up) по приглашению Миссис Планеты 2018 Анны Горбань в конце мая посетила на Украине с гуманитарной и благотворительной миссией зону военных действий. Безопасность женщин обеспечили представители ООН.