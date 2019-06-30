30.06.2019, 18:37
ФОТО | Один взгляд вместо тысячи слов: Роберт Паттинсон и Джон Вашингтон разъезжают по Таллинну на BMW(67)
Работа над голливудским блокбастером Кристофера Нолана продолжилась и в воскресенье. Сегодня снимались сцены, в которых Роберт Паттинсон разъезжает по Таллинну на темно-синем автомобиле BMW с Джоном Вашингтоном на пассажирском сиденье.
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