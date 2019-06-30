30.06.2019, 18:37

ФОТО | Один взгляд вместо тысячи слов: Роберт Паттинсон и Джон Вашингтон разъезжают по Таллинну на BMW

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rus.delfi.ee
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Nolani filmivõtted pühapäeval Pärnu maanteel Foto: Lugejafotod, Lugeja

Работа над голливудским блокбастером Кристофера Нолана продолжилась и в воскресенье. Сегодня снимались сцены, в которых Роберт Паттинсон разъезжает по Таллинну на темно-синем автомобиле BMW с Джоном Вашингтоном на пассажирском сиденье.

С воздуха происходящее снимал вертолет. Возле оснащенного камерами автомобиля был замечен и сам Нолан.

По взгляду Паттинсона в камеру можно предположить, что его герой является, скорее, отрицательным. Или, как минимум, очень брутальным. Так ли это на самом деле, узнаем после выхода картины на экран.

Смотрите фото!

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