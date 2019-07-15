ФОТО | Один лучше другого: в Вильянди прошла выставка ретромотоциклов

Эстонский клуб любителей старых мотоциклов Unic-Moto организовал в центре отдыха Holstre-Polli летние дни. В их рамках в субботу прошел торжественный проезд ретротехники, после чего на Площади свободы Вильянди состоялась выставка.

В мероприятии участвовали также любители автостарины из Латвии, Литвы, Финляндии и России. Часть представленных мотоциклов была выпущена еще в довоенный период, часть — в более позднее время.