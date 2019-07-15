15.07.2019, 10:50

ФОТО | Один лучше другого: в Вильянди прошла выставка ретромотоциклов

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rus.delfi.ee
EST 11
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Uunikumrattad Viljandis Vabaduse platsil Foto: Kenno Soo

В субботу в Вильянди на Площади свободы были представлены около 150 уникальных мотоциклов — один шикарнее другого.

Эстонский клуб любителей старых мотоциклов Unic-Moto организовал в центре отдыха Holstre-Polli летние дни. В их рамках в субботу прошел торжественный проезд ретротехники, после чего на Площади свободы Вильянди состоялась выставка.

В мероприятии участвовали также любители автостарины из Латвии, Литвы, Финляндии и России. Часть представленных мотоциклов была выпущена еще в довоенный период, часть — в более позднее время.

Машины произведены в России, Чехии, Бельгии, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Швеции и США.

В Эстонии транспортное средство относят к категории ”ретро”, если ему 35 и более лет.

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