19.01.2021, 12:46
ФОТО | Очередной день коалиционных переговоров: в фокусе медицина, социальная сфера и энергетика
Сегодня в Рийгикогу продолжаются коалиционные переговоры между Партией реформ и Центристской партией.
Сегодня в Рийгикогу продолжаются коалиционные переговоры между Партией реформ и Центристской партией.
В первой половине дня обсуждаются вопросы окружающей среды, энергетики и климата, во второй — здравоохранения и социальной защиты.
Итоговая пресс-конференция состоится в 19:00.
Вчера обсуждались вопросы образования и дигитализации.
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