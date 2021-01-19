19.01.2021, 12:46

ФОТО | Очередной день коалиционных переговоров: в фокусе медицина, социальная сфера и энергетика


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Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuskõnelused 19.01.21 Foto: Kiur Kaasik

Сегодня в Рийгикогу продолжаются коалиционные переговоры между Партией реформ и Центристской партией.

В первой половине дня обсуждаются вопросы окружающей среды, энергетики и климата, во второй — здравоохранения и социальной защиты.

Итоговая пресс-конференция состоится в 19:00.

Вчера обсуждались вопросы образования и дигитализации.

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