ФОТО | Обнаруженные на улице Роозикрантси археологические находки повлияют на график ремонтных работ

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, ценные археологические находки обнаружили в ходе раскопок канализационного трубопровода на части улицы Роозикрантси со стороны площади Вабадузе, и с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе дальнейших работ найдется что-то еще.

”Это значит как сдвиг сроков выполнения дорожного ремонта, так и потребность в дополнительном финансировании археологических изысканий, поэтому составляется новая программа работ, которая поможет завершить начатый ремонт, а также собрать множество ценной информации по городской истории”, — сказал Калле Кландорф.

Археолог Департамента городского планирования Рагнар Нурк пояснил, что старейшая часть культурного слоя, расположенная на нетронутом природном песке, датируется, по найденным керамическим находкам, ранним железным веком (примерно 500 г. до н.э. — 100 г. н.э.) и содержит следы находящихся на этом месте зданий (очаги, цоколи зданий и т.д.). Не менее важным является поселенческий слой начала Средневековья (13-й век), который можно связать со временем раннего городского поселения, когда нынешней улицы на этом месте еще не существовало. Предшественником нынешней улицы Роозикрантси был тракт, шедший к воротам Харью, о чем свидетельствуют два слоя брусчатки (по предварительной оценке, она относится к 14 и 16 векам).

”Речь идет о неожиданной для нас находке, поскольку никто не мог заранее оценить объем сохранившегося культурного слоя, но найденное сложно переоценить, ведь мы говорим о представляющем большой интерес этапе расселения в ходе исторического формирования города, — добавила исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. — При проведении дальнейших работ сделаем все возможное, чтобы привлечь местных жителей и учесть поступившие от них предложения настолько, насколько это возможно”.

На первом этапе объявлен конкурс поставки по проведению археологических исследований на оставшейся части улицы Роозикрантси. Параллельно ремонтные работы продолжатся на отрезке, где уже проведены археологические изыскания. В дальнейшем, в отличие от запланированного, ремонт будет осуществляться на более коротких участках (сначала его исследуют археологи, затем будет проведена реконструкция трасс и работы по дорожному строительству), чтобы обеспечить местным жителям доступ к домам, а жителям города — к их бизнес-площадям.