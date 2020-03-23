ФОТО | Обмен "заложниками" коронавируса: из Киева в Таллинн прибыли жители Балтии, отсюда эвакуировали 210 украинцев

Все началось с того, что посол ЭР на Украине Каймо Кууск получил информацию от украинского посла в Таллинне Марианы Бетса о том, что правительство Украины и авиакомпания SkyUp планируют рейс из Таллинна в Киев, чтобы вывезти находящихся в Эстонии украинцев. Первоначально самолет должен был лететь из Киева пустым.

"Мы быстро связались со SkyUp и договорились, что самолет возьмет в Киеве жителей Эстонии, которые не могут самостоятельно выбратться с Украины", — рассказал Кууск и добавил, что о такой возможности были извещены также послы Финляндии, Латвии и Литвы в Киеве. В результате нашлись желающие вернуться на родину из жителей Латвии и Литвы.

Этим же самолетом на Украину отправились 210 граждан этой страны, сообщила в Twitter посол Украины в Эстонии Мариана Бетса

МИД ЭР продолжает работу по возвращению жителей Эстонии на родину. Подробнее читайте здесь.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!