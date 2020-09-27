27.09.2020, 13:56

ФОТО | Объединение правых Isamaa проводит общее собрание в Таллинне


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Foto: Ilmar Saabas

Объединение членов Isamaa "Правые" (Parempoolsed) проводит сегодня в Таллинне на фабрике открытий Proto общее собрание.

"Правые" на общем собрании обсуждают текущую политику и выбирают своему объединению руководство.

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