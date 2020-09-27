ФОТО | Объединение правых Isamaa проводит общее собрание в Таллинне

Объединение членов Isamaa "Правые" (Parempoolsed) проводит сегодня в Таллинне на фабрике открытий Proto общее собрание.
Объединение членов Isamaa "Правые" (Parempoolsed) проводит сегодня в Таллинне на фабрике открытий Proto общее собрание.
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