ФОТО | Об этом мечтали 20 лет: в EMTA открывают новый современный концертный зал

В здании общей площадью 6100 квадратных метров помимо концертного зала на 482 места располагаются также 21 учебный класс, мультимедиа-центр и много другого. Стоимость здания составила 20 миллионов евро.

Сегодня в новом зале состоится первый концерт, на котором выступят хор и симфонический оркестр EMTA под руководством Арво Вольмера. Прямую трансляцию ведет ЭТВ.