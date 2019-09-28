28.09.2019, 19:04

ФОТО | Об этом мечтали 20 лет: в EMTA открывают новый современный концертный зал


rus.delfi.ee
EST
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Foto: Jaanus Lensment

Сегодня торжественно открывается новый концертный зал Эстонской академии музыки и театра (Eesti Teatri- ja MuusikaakadeemiaEMTA). Об этом мечтали несколько поколений музыкантов.

В здании общей площадью 6100 квадратных метров помимо концертного зала на 482 места располагаются также 21 учебный класс, мультимедиа-центр и много другого. Стоимость здания составила 20 миллионов евро.

Сегодня в новом зале состоится первый концерт, на котором выступят хор и симфонический оркестр EMTA под руководством Арво Вольмера. Прямую трансляцию ведет ЭТВ.

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