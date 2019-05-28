ФОТО: Нынешнее финансирование смерти подобно? Перед Министерством образования устроили похороны эстонской науки

Эстонская молодежная академия (Eesti Noorte Akadeemia) пригласила на своей страничке в Facebook ученых, студентов и всех сторонников развития науки присоединится к акции. Свечи и цветы призывают нести к зданию Минобразования и резиденции правительства на Тоомпеа (Дом Стенбока). Сообщается, что в некоторых университетах планируют в знак протеста отменить выпускные акты.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что в ходе обсуждения государственной бюджетной стратегии правительство решило сохранить финансирование науки на нынешнем уровне, то есть в размере 0,71 процента от ВВП.

”Это решение не было легким. В ходе обсуждения выявилась необходимость найти места, где можно сэкономить”, — сообщил Ратас и отметил, что от сформулированной ранее цели увеличить финансирование науки до 1% ВВП не отказались.

”К этому правительство вернется уже осенью, когда будет готов бюджетный прогноз и выяснятся конкретные финансовые возможности государства на следующий год”, — сообщил премьер.

Он заверил, что и в будущем финансирование науки останется приоритетом для нынешнего правительства, как это было обещано при подписании так называемого ”научного договора”.