ФОТО: Новым командующим Кайтселийта назначен Рихо Юхтеги

”Разносторонний опыт полковника Юхтеги в качестве командующего специальными операциями Сил обороны дает надежную предпосылку для управления Кайтселийтом и его развития на высоком уровне”, — отметил Луйк и добавил, что под управлением Юхтеги был создан и развит потенциал проведения специальных операций Силами обороны Эстонии, высоко ценящийся как внутри страны, так и за рубежом.

Рихо Юхтеги является одним из членов-учредителей Тартуской уездной дружины Кайтселийта, в которой он также начал свою карьеру офицера в 1991 году.

С 2012 года полковник Юхтеги является командующим специальными операциями Сил обороны. Под его руководством был создан и развит потенциал проведения специальных операций Силами обороны Эстонии, высоко ценящийся как внутри страны, так и за рубежом.

В течение своей службы полковник Юхтеги занимал должности начальника Генерального штаба Сил обороны и начальника разведывательного отдела штаба Сухопутных войск; он был также преподавателем Объединенных учебных заведений Сил обороны и начальником разведывательного батальона. Кроме того, Юхтеги участвовал в зарубежных операциях в Афганистане и был военным атташе в Грузии.

В дополнение к своим должностным обязанностям Рихо Юхтеги обучает в Таллиннском университете преподавателей государственной обороны и вносит свой вклад в развитие тактики подразделений Кайтселийта.

Рихо Юхтеги окончил юридический факультет Тартуского университета и курсы полковников Балтийского оборонного колледжа.

”Я горжусь и благодарен за то, что могу приступить к командованию столь уникальной и разветвленной организацией, какой является Кайтселийт. Генерал Кийли оставляет мне организацию, которая значительно продвинулась в своем развитии для того, чтобы наша страна была защищена лучше, чем когда-либо ранее. Большое спасибо ему за это”, — сказал полковник Юхтеги.

”Увы, военное дело находится в постоянном развитии, и с течением времени обретает все новые аспекты, нуждается в новых принципах поведения; эффективная государственная оборона означает готовность противостоять угрозам. Поэтому и развитие Кайтселийта должно продолжаться в направлении, позволяющем эффективно использовать добровольческий потенциал во время кризисов и войн. Принимая от генерала Кийли Кайтселийт, я хочу сосредоточиться, прежде всего, на развитии обороны территории, которая должна быть в равной степени эффективна как в деле противостояния традиционному нападению, так и гибридным угрозам”, — добавил он.

После семи лет успешной службы в данной должности бывший командующий Кайтселийтом генерал-майор Меэлис Кийли продолжит службу за рубежом.

Согласно закону о Кайтселийте, Кайтселийтом управляет командующий Кайтселийтом, непосредственно подчиняющийся командующему Силами обороны. Командующего Кайтселийтом назначает на должность и освобождает от должности Правительство Республики по совместному предложению министра обороны и командующего Силами обороны, заслушав мнение собрания старейшин.