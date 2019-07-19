19.07.2019, 17:10

ФОТО: Новым командующим Кайтселийта назначен Рихо Юхтеги


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 9 pilti
Kolonel Riho Ühtegi Foto: Kaspar Pokk

В пятницу в училище Кайселийта, расположенном в поселке Алу Раплаского уезда, состоялась торжественная церемония смены командующих. Генерал-майор Меэлис Кийли передал знамя Кайтселийта министру обороны Юри Луйку, а он вверил его полковнику Рихо Юхтеги — новому командующему добровольческой военизированной организации.

Напомним, что около года назад командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление.

"Это постоянно обсуждается. Русские дойдут до Таллинна за два дня… Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Он дойдут до Таллинна, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллинна за два дня. Но они умрут в Таллинне. И они знают это”, — сказал он.

Читайте также:

По словам министра обороны Юри Луйка, должность командующего Кайтселийта требует глубоких знаний в области государственной обороны, многолетнего опыта службы и навыков стратегического мышления. ”Должность командующего добровольческой военизированной организацией предъявляет к офицеру бóльшие требования, чем командование традиционной воинской частью”, — заявил он.

Луйк отметил, что генерал-майор Меэлис Кийли проделал отличную работу, и выразил свое убеждение в том, что полковник Рихо Юхтеги примет на себя командование и будет последовательно, взвешенно и профессионально развивать Кайтселийт.

”Разносторонний опыт полковника Юхтеги в качестве командующего специальными операциями Сил обороны дает надежную предпосылку для управления Кайтселийтом и его развития на высоком уровне”, — отметил Луйк и добавил, что под управлением Юхтеги был создан и развит потенциал проведения специальных операций Силами обороны Эстонии, высоко ценящийся как внутри страны, так и за рубежом.

Рихо Юхтеги является одним из членов-учредителей Тартуской уездной дружины Кайтселийта, в которой он также начал свою карьеру офицера в 1991 году.

С 2012 года полковник Юхтеги является командующим специальными операциями Сил обороны. Под его руководством был создан и развит потенциал проведения специальных операций Силами обороны Эстонии, высоко ценящийся как внутри страны, так и за рубежом.

В течение своей службы полковник Юхтеги занимал должности начальника Генерального штаба Сил обороны и начальника разведывательного отдела штаба Сухопутных войск; он был также преподавателем Объединенных учебных заведений Сил обороны и начальником разведывательного батальона. Кроме того, Юхтеги участвовал в зарубежных операциях в Афганистане и был военным атташе в Грузии.

В дополнение к своим должностным обязанностям Рихо Юхтеги обучает в Таллиннском университете преподавателей государственной обороны и вносит свой вклад в развитие тактики подразделений Кайтселийта.

Рихо Юхтеги окончил юридический факультет Тартуского университета и курсы полковников Балтийского оборонного колледжа.

”Я горжусь и благодарен за то, что могу приступить к командованию столь уникальной и разветвленной организацией, какой является Кайтселийт. Генерал Кийли оставляет мне организацию, которая значительно продвинулась в своем развитии для того, чтобы наша страна была защищена лучше, чем когда-либо ранее. Большое спасибо ему за это”, — сказал полковник Юхтеги.

ТОП

”Увы, военное дело находится в постоянном развитии, и с течением времени обретает все новые аспекты, нуждается в новых принципах поведения; эффективная государственная оборона означает готовность противостоять угрозам. Поэтому и развитие Кайтселийта должно продолжаться в направлении, позволяющем эффективно использовать добровольческий потенциал во время кризисов и войн. Принимая от генерала Кийли Кайтселийт, я хочу сосредоточиться, прежде всего, на развитии обороны территории, которая должна быть в равной степени эффективна как в деле противостояния традиционному нападению, так и гибридным угрозам”, — добавил он.

После семи лет успешной службы в данной должности бывший командующий Кайтселийтом генерал-майор Меэлис Кийли продолжит службу за рубежом.

Согласно закону о Кайтселийте, Кайтселийтом управляет командующий Кайтселийтом, непосредственно подчиняющийся командующему Силами обороны. Командующего Кайтселийтом назначает на должность и освобождает от должности Правительство Республики по совместному предложению министра обороны и командующего Силами обороны, заслушав мнение собрания старейшин.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: