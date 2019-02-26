ФОТО: Новые граждане получили в Тарту свидетельства о гражданстве

Вчера, 25 февраля, в музее Тартуского университета прошла торжественная церемония, на которой свидетельства о гражданстве получили 24 новых гражданина Эстонии, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
На мероприятие были приглашены новые граждане из Тарту и Тартумаа, Йыгевамаа, Вильянди, Выру и Пылвамаа, а также их близкие.
Руководитель Лыунаской префектуры, подполковник полиции Валло Коппель поздравил гостей праздника с получением гражданства: "С получением гражданства у вас появилось больше прав и свобод, но и больше обязанностей. Такой шаг достоин уважения. Радостно видеть так много замечательных людей, которые интересуются культурой Эстонии и разделяют с нами те же ценности“.
"Эстония – маленькое государство. У нас нет неисчерпаемых полезных ископаемых, наши люди – это наше основное богатство. Важен каждый человек, ведь каждый гражданин – это частичка нашего государства и из этого складывается единое целое", – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.
В 2018 в порядке натурализации гражданство Эстонии получили 593 человека, в том числе 27 жителей Тартумаа и пять жителей Йыгевамаа.