26.02.2019, 17:30

ФОТО: Новые граждане получили в Тарту свидетельства о гражданстве

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ФОТО: Новые граждане получили в Тарту свидетельства о гражданстве
Фото: Департамент полиции и погранохраны

Вчера, 25 февраля, в музее Тартуского университета прошла торжественная церемония, на которой свидетельства о гражданстве получили 24 новых гражданина Эстонии, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

На мероприятие были приглашены новые граждане из Тарту и Тартумаа, Йыгевамаа, Вильянди, Выру и Пылвамаа, а также их близкие.

Руководитель Лыунаской префектуры, подполковник полиции Валло Коппель поздравил гостей праздника с получением гражданства: "С получением гражданства у вас появилось больше прав и свобод, но и больше обязанностей. Такой шаг достоин уважения. Радостно видеть так много замечательных людей, которые интересуются культурой Эстонии и разделяют с нами те же ценности“.

"Эстония – маленькое государство. У нас нет неисчерпаемых полезных ископаемых, наши люди – это наше основное богатство. Важен каждый человек, ведь каждый гражданин – это частичка нашего государства и из этого складывается единое целое", – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

В 2018 в порядке натурализации гражданство Эстонии получили 593 человека, в том числе 27 жителей Тартумаа и пять жителей Йыгевамаа.

Фото: Департамент полиции и погранохраны


Фото: Департамент полиции и погранохраны
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