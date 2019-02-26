ФОТО: Новые граждане получили в Тарту свидетельства о гражданстве

На мероприятие были приглашены новые граждане из Тарту и Тартумаа, Йыгевамаа, Вильянди, Выру и Пылвамаа, а также их близкие.

Руководитель Лыунаской префектуры, подполковник полиции Валло Коппель поздравил гостей праздника с получением гражданства: "С получением гражданства у вас появилось больше прав и свобод, но и больше обязанностей. Такой шаг достоин уважения. Радостно видеть так много замечательных людей, которые интересуются культурой Эстонии и разделяют с нами те же ценности“.

"Эстония – маленькое государство. У нас нет неисчерпаемых полезных ископаемых, наши люди – это наше основное богатство. Важен каждый человек, ведь каждый гражданин – это частичка нашего государства и из этого складывается единое целое", – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.