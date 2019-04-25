ФОТО: Новое здание Коплиского дома молодежи глазами юных художников

Конкурс рисунков на тему ”Школа по интересам моей мечты” был объявлен по инициативе Коплиского дома молодежи. Юные художники употребили всю свою фантазию и украсили новый Дом молодежи окнами в виде сердечек и классическими колоннами. Некоторые участники нарисовали то, что, по их мнению, должно происходить внутри или вокруг школы по интересам. Например, ребята мечтают о возможности брать уроки верховой езды.

По словам исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, открытие нового Дома молодежи — одно из самых ожидаемых событий в Пыхья-Таллинне.

”В новом здании будет намного больше места, благодаря чему Дом молодежи сможет расширить свою деятельность. В оборудованном современной аудиотехникой зале площадью в 300 квадратных метров будут проходить концерты и спектакли. Всего Дом молодежи получит 16 различных классов и залов — в том числе лабораторию и зал для занятий хореографией”, сказала Юрченко.

В конкурсе рисунков приняли участие дети от 6 до 13 лет. Рисунки размещены прямо на заборе участка, на котором через пару лет будет построено новое здание Дома молодежи.