ФОТО | Новейшие баскетбольные площадки в Кристийне вдохновят жителей на занятия спортом

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев с удовлетворением отметил, что в столице готова очередная спортивная площадка высочайшего уровня, которая позволит проводить в Эстонии крупные международные соревнования и привлечет в Таллинн лучших спортсменов.

”Эстонский баскетбол отмечает в этом году столетие, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Если в августе мы отмечали открытие расположенной на стадионе Шнелли, что возле склона Тоомпеа, главной баскетбольной арены 3х3, то теперь с радостью сообщаем, что новая площадка в Кристийне станет уникальнейшим в Эстонии полем для игры в мяч, где на пяти площадках 3х3 наряду со спортсменами-любителями могут шлифовать свои знания и лучшие профессиональные спортсмены Эстонии”.

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По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, новые площадки еще больше расширят возможности для активного проведения досуга и занятий спортом в районе. ”Очень приятно, что комплекс рядом с Домом спорта Кристийне был открыт в канун посвященного 100-летию баскетбол в Эстонии грандиозного события — акции по установлению рекорда для Книги Гинесса, и в том числе благодаря броскам в кольца на этой площадке общеэстонский рекорд был в итоге зафиксирован. Качественные уличные площадки несомненно привлекут молодежь к занятиям спортом”, — подчеркнул Рийбе.

Общая стоимость проекта составила 37 000 евро. В ходе работ привели в порядок асфальтовое покрытие, ограду, баскетбольные корзины и залили новые фундаменты. На отремонтированной площадке пять полноразмерных полей (3х3) и еще два для отработки навыков штрафных бросков.