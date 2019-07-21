21.07.2019, 13:00
ФОТО: Новая звезда на площадке! На Лаагна теэ снимают австралийскую красавицу
В Интернете появилась фотография, где видно, что к съемкам фильма Кристофера Нолана в Эстонии присоединилась голливудская актриса Элизабет Дебики.
В Интернете появилась фотография, где видно, что к съемкам фильма Кристофера Нолана в Эстонии присоединилась голливудская актриса Элизабет Дебики.
Сегодня вечером портал Reddit опубликовал фото Дебики. Видно, как австралийская красавица в красном костюме стоит перед камерой на Лаагна теэ.
Она известна по ролям в фильмах: "Великий Гэтсби", "Агенты АНКЛ", "Вдовы". Ей 28 лет.
Смотрите фото!
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