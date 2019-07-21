ФОТО: Новая звезда на площадке! На Лаагна теэ снимают австралийскую красавицу

Сегодня вечером портал Reddit опубликовал фото Дебики. Видно, как австралийская красавица в красном костюме стоит перед камерой на Лаагна теэ.

Она известна по ролям в фильмах: "Великий Гэтсби", "Агенты АНКЛ", "Вдовы". Ей 28 лет.

Смотрите фото!