ФОТО | Носят ли жители Эстонии маски?

Фотограф Delfi побывал сегодня на Балтийском вокзале, чтобы посмотреть, носят ли пассажиры поездов маски.
Как видно на снимках, люди в масках есть, но многие все-таки пренебрегают этим средством индивидуальной защиты.
Сама компания Elron маски носить рекомендует, о чем напоминает как на информационных табло, так и в голосовых сообщениях в поездах.
Ранее Defli прошелся по улицам и спросил людей, должно ли стать ношение масок обязательным. Смотрите видео!
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Будьте осторожны при ношении медмасок! Не делайте ошибок
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