17.07.2019, 07:07

ФОТО: Ночью в Эстонии можно было наблюдать частичное лунное затмение


rus.delfi.ee
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ФОТО: Ночью в Эстонии можно было наблюдать частичное лунное затмение
Foto: Delfi lugeja

Сегодня ночью в Эстонии можно было наблюдать частичное лунное затмение. Следующее частичное затмение произойдет через четыре года, а полное — вовсе через шесть.

Затмение началось в 23:01 и закончилось в 01:59. Смотрите фото!

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