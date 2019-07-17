17.07.2019, 07:07
ФОТО: Ночью в Эстонии можно было наблюдать частичное лунное затмение
Сегодня ночью в Эстонии можно было наблюдать частичное лунное затмение. Следующее частичное затмение произойдет через четыре года, а полное — вовсе через шесть.
Сегодня ночью в Эстонии можно было наблюдать частичное лунное затмение. Следующее частичное затмение произойдет через четыре года, а полное — вовсе через шесть.
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