ФОТО: Ночью в Эстонии можно было наблюдать частичное лунное затмение

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Foto: Delfi lugeja

Сегодня ночью в Эстонии можно было наблюдать частичное лунное затмение. Следующее частичное затмение произойдет через четыре года, а полное — вовсе через шесть.