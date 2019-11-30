ФОТО | Ночью Эстонию укрыл белоснежный ковер — зима уже завтра!

В преддверии зимы во многих местах Эстонии уже выпал снег. Например, в Раквере землю укрыло белоснежным ковром. Как видно на метеорологической карте, снег идет и в других регионах Эстонии.
Снег и мокрый снег также шли на Сааремаа и Хийумаа, а также в Северной Эстонии. В социальных сетях делятся снежными фотографиями из Рапла и Пярну. В общем, Эстония готовится и радуется наступающей зиме!
Между тем на дорогах сохраняется опасность гололеда.
Харитонов о бое Емельяненко и Кокляева: не смотрел этот цирк
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Кем оказалась мама убитой в Петербурге студентки
Появились подробности жестокого убийства туристки