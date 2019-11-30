ФОТО | Ночью Эстонию укрыл белоснежный ковер — зима уже завтра!

Снег и мокрый снег также шли на Сааремаа и Хийумаа, а также в Северной Эстонии. В социальных сетях делятся снежными фотографиями из Рапла и Пярну. В общем, Эстония готовится и радуется наступающей зиме!

Между тем на дорогах сохраняется опасность гололеда.