30.11.2019, 15:50

ФОТО | Ночью Эстонию укрыл белоснежный ковер — зима уже завтра!


EST 47
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Talvine ilm Rakveres Foto: Delfi lugeja

В преддверии зимы во многих местах Эстонии уже выпал снег. Например, в Раквере землю укрыло белоснежным ковром. Как видно на метеорологической карте, снег идет и в других регионах Эстонии.

Снег и мокрый снег также шли на Сааремаа и Хийумаа, а также в Северной Эстонии. В социальных сетях делятся снежными фотографиями из Рапла и Пярну. В общем, Эстония готовится и радуется наступающей зиме!

Между тем на дорогах сохраняется опасность гололеда.

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