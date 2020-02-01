ФОТО: Ночью благодарения и танца завершаются празднования в честь 100-летия ЭР

"100-летие Эстонской Республики вспоминают прежде всего за радость, которую она принесла Эстонии," сказал член руководящей группы ЭP100 Яанус Рохумаа. "Это был праздник эстонского народа для себя, так как десятки тысяч людей приняли участие в организации юбилейной вечеринки. Опросы показали, что большинство эстонцев дошли до партии."По словам Рохумаа, большое количество мероприятий и подарков, сделанных эстонским народом, также свидетельствуют об их участии в юбилейных торжествах.

Празднование 100-летия Эстонской Республики завершилось сегодня вечером ночью благодарения в Эстонском национальном музее ”Мир впереди, Эстония!”, за которым последует большой танцевальный вечер ”Танцы Эстонии”, транслируемый в рамках Эстонского национального вещания (ETV, ETV2 и Vikeraadio). В двадцати общинах по всей Эстонии проводятся совместные танцевальные вечеринки.

"В первые минуты 2 февраля мы ждем всех на Ратушной площади Тарту где происходит мероприятия которая призвана вспомнить прошедшие ровно сто лет с момента подписания Тартуского мирного договора," сказал Яанус Рохумаа.

Финальную постановку ставит театр ”Черный ящик”. Мероприятия будут завершены в ночь на 2 февраля с 00:15-00:45 на Ратушной площади Тарту.