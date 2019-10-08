ФОТО: Незваный гость: в участок к спасателям заползла змея

Спасатели, конечно же, не растерялись и отправили змею, которая оказалась ужом, обратно в лес.

В Facebook спасатели пошутили, что они встретились с фальшивым инспектором, который не захотел предъявлять документы и был послан лесом.

Спасательный департамент использовал это как возможность, чтобы напомнить людям, что спасатели, инспекторы и другие сотрудники департамента, которые дают советы по безопасности, всегда представляются по имени и показывают рабочее удостоверение. У добровольцев также есть именное удостоверение добровольца.

На спасателях надета легко узнаваемая защитная одежда, а на остальных сотрудниках — полевая форма с эмблемой Спасательного департамента. Как правило, они передвигаются на красных автомобилях с эмблемой департамента.

При возникновении подозрений, нужно всегда попросить сотрудника предъявить рабочее удостоверение, а о фальшивых инспекторах всегда незамедлительно сообщить Спасательному департаменту или полиции.

Также можно позвонить по номеру 1524 и узнать, действительно ли преставившийся сотрудником Спасательного департамента человек работает там. Еще можно попросить инспектора показать, где припаркован его рабочий автомобиль с эмблемой департамента.