ФОТО | Невероятное везение! Удалось опознать советского летчика, чьи останки были найдены под Тарту

На этой неделе историки обнаружили на месте раскопок остатки комсомольского билета погибшего летчика. К счастью, лучше всего сохранилась как раз та страница, на которой было указано имя летчика.

Несмотря на то, что эта страница сохранилась лучше всего, имя летчика осталось там лишь на половину — Константин Михайлович Андр…

Однако тут пришли на помощь российские военные архивы, которые помогли установить точную личность погибшего. Им был 21-летний Константин Андреев. Его самолет сбили под Тарту 17 сентября 1944 года.

Теперь будет предпринята попытка найти родственников погибшего летчика. Если их удастся найти, то останки отправят к ним в Россию, если же нет, то захоронят на военном кладбище.