13.07.2019, 13:49

ФОТО | Невероятное везение! Удалось опознать советского летчика, чьи останки были найдены под Тарту

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rus.delfi.ee
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Maapõuest leiti Nõukogude Liidu sõjalennuk
Maapõuest leiti Nõukogude Liidu sõjalennukFoto: Argo Ingver

В ходе прокладки канализационной трассы под будущим жилым районом в волости Луунья, недалеко от Тарту, были обнаружены фрагменты сбитого советского самолета вместе с останками летчика. Теперь же удалось установить личность пилота.

На этой неделе историки обнаружили на месте раскопок остатки комсомольского билета погибшего летчика. К счастью, лучше всего сохранилась как раз та страница, на которой было указано имя летчика.

Несмотря на то, что эта страница сохранилась лучше всего, имя летчика осталось там лишь на половину — Константин Михайлович Андр…

Однако тут пришли на помощь российские военные архивы, которые помогли установить точную личность погибшего. Им был 21-летний Константин Андреев. Его самолет сбили под Тарту 17 сентября 1944 года.

Теперь будет предпринята попытка найти родственников погибшего летчика. Если их удастся найти, то останки отправят к ним в Россию, если же нет, то захоронят на военном кладбище.

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