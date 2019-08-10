ФОТО: Невероятно, но факт! Жительница Эстонии вышла замуж за саму себя

Мать двоих детей Неле решила выйти замуж за саму себя. Необычная свадьба состоялась 21 июля, пишет Maaleht.
Вступление в брак с собой Неле сравнивает с прыжком с парашютом. Со стороны не видно, что ты это сделал, но ты сам знаешь и чувствуешь, что что-то изменилось.
Женщина отмечает, что ее сологамная свадьба вовсе не означает, что она когда-нибудь не выйдет замуж за мужчину. Научишься любить себя, сможешь любить и других, считает Неле.
Речь идет о неофициальной церемонии.
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