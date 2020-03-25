ФОТО | Несмотря на ужесточившиеся правила передвижения люди продолжают собираться компаниями на улицах Таллинна

Фотографы Delfi узнали, как повлияли на передвижение таллиннцев начавшие действовать с сегодняшнего дня более строгие правила передвижения. Согласно правилам, в общественных местах вместе могут находиться не более двух человек и необходимо держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей.
В Ласнамяэ и Пирита с самого утра интенсивное движение, как будто постоянно кто-то едет на работу и обратно домой. Очень много людей занимаются оздоровительным спортом: велосипедисты, дети, молодежь. В Ласнамяэ была замечена компания подростков, люди собираются компаниями более двух человек и у остановок.
Центр Таллинна более безлюден — людей еще меньше, чем вчера. Вместе передвигаются лишь пары и семьи.
Около 14:30 фотограф запечталеле в парке Шнелли, как полицейские говорили с группой девушек — скорее всего, об ужесточении правил передвижения и необходимости их соблюдения.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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