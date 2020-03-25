25.03.2020, 16:23

ФОТО | Несмотря на ужесточившиеся правила передвижения люди продолжают собираться компаниями на улицах Таллинна

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Linnas 25.03.2020
Linnas 25.03.2020Foto: Andres Putting

Фотографы Delfi узнали, как повлияли на передвижение таллиннцев начавшие действовать с сегодняшнего дня более строгие правила передвижения. Согласно правилам, в общественных местах вместе могут находиться не более двух человек и необходимо держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей.

В Ласнамяэ и Пирита с самого утра интенсивное движение, как будто постоянно кто-то едет на работу и обратно домой. Очень много людей занимаются оздоровительным спортом: велосипедисты, дети, молодежь. В Ласнамяэ была замечена компания подростков, люди собираются компаниями более двух человек и у остановок.

Центр Таллинна более безлюден — людей еще меньше, чем вчера. Вместе передвигаются лишь пары и семьи.

Около 14:30 фотограф запечталеле в парке Шнелли, как полицейские говорили с группой девушек — скорее всего, об ужесточении правил передвижения и необходимости их соблюдения.

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