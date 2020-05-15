15.05.2020, 09:31
ФОТО: Необычное явление в небе над Таллинном
Читатель RusDelfi Алексей прислал в редакцию фотографии красивого природного явления в небе над Таллинном.
Читатель RusDelfi Алексей прислал в редакцию фотографии красивого природного явления в небе над Таллинном.
По словам читателя, снимки были сделаны в полдень 14 мая.
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