15.05.2020, 09:31

ФОТО: Необычное явление в небе над Таллинном


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Halo Tallinnas
Halo TallinnasFoto: Delfi lugeja

Читатель RusDelfi Алексей прислал в редакцию фотографии красивого природного явления в небе над Таллинном.

По словам читателя, снимки были сделаны в полдень 14 мая.

Уважаемые читатели, если и у вас есть необычные фото или видео эстонской природы, присылайте на rus@delfi.ee

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