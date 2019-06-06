06.06.2019, 17:50
ФОТО | Необычная находка. В Пярнумаа в земле нашли снаряд — да не простой, а полный денег!
В среду в Пярнумаа сделали необычную находку — снаряд, внутри которого вместо взрывчатки были деньги царского времени.
В среду в Пярнумаа сделали необычную находку — снаряд, внутри которого вместо взрывчатки были деньги царского времени.
Согласно оценке саперов, снаряд относится к временам Первой мировой войны. Когда его стали обезвреживать, выяснилось, что внутри было не взрывчатое вещество, а деньги.
Деньги датируются царским временем и были выданы в период 1888-1910. Всего внутри оказалось 5100 рублей.
По словам археологов, это был тайник, то есть деньги внутрь снаряды были положены кем-то сознательно, чтобы спрятать их и отвадить от тайника потенциальных воров.
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