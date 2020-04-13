13.04.2020, 19:07
ФОТО | Необычная картина: в порту в ряд стоят суда Tallink, в D-терминале нет ни души(5)
Если обычно в полдень рейсовый терминал Таллиннского порта полон народу, то сейчас в нем царит пустота.
Если обычно в полдень рейсовый терминал Таллиннского порта полон народу, то сейчас в нем царит пустота.
С субботы, 11 апреля начал действовать запрет для пассажиров на въезд в Хельсинки. В результате этого остановилась большая часть паромного движения между Эстоний и Финляндией, а почти все суда Tallink теперь стоят в порту Ванасадам.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Без паники: вирусолог рассказала свою правду о COVID-19
В Хакасии погибла беременная женщина
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Комаровский назвал неожиданное средство для дезинфекции рук