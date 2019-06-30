30.06.2019, 11:26
ФОТО | Немного закулисья: команда Нолана разбила на Пярнуском шоссе ”трейлерный городок”(16)
С пятницы и до воскресенья съемки фильма Кристофера Нолана проходят на Пярнуском шоссе, где съемочная группа разбила своего рода ”трейлерный городок”. Здесь есть практически все: от помещения для отдыха голливудских звезд до гримерок, пишет Kroonika.
Ученые рассказали об околосмертных переживаниях людей
Самые стильные луки известных людей на Ысыахе Туймаады-2019
Появилось видео смертельного столкновения немецких истребителей
«Убийца» спецназовца решил пойти в суд