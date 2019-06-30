30.06.2019, 11:26
ФОТО | Немного закулисья: команда Нолана разбила на Пярнуском шоссе ”трейлерный городок”(20)
С пятницы и до воскресенья съемки фильма Кристофера Нолана проходят на Пярнуском шоссе, где съемочная группа разбила своего рода ”трейлерный городок”. Здесь есть практически все: от помещения для отдыха голливудских звезд до гримерок, пишет Kroonika.
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