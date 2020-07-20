ФОТО | Некоторые жители Эстонии по-прежнему предпочитают советские автомобили

Любитель ретро-транспорта Тыну Пийбур рассказывает, что стал владельцем ГАЗ-21Г в середине 1990-х. ”У каждого человека есть автомобиль, который лучше всего ему подходит. Мне, например, совершенно не нравится ”Лада”. Когда я сажусь в нее, то всегда ударясь головой, а, когда еду, то колени постоянно упираются в руль. А вот старая ”Волга” подходит хорошо. Все кнопки и рычаги находятся именно там, где по моему мнению должны находиться”, — поясняет мужчина.

Самым лучшим качеством ”Волги” мужчина считает то, что на ней удобно перевозить как людей, так и вещи. Старые автомобили в целом заряжают водителя положительной энергией и хорошим настроением. Именно по этой причине он готов и на чуть более высокие расходы на содержание транспортного средства.

Продукция горьковского автозавода, которую можно встретить на улицах эстонских городов, в нашей галерее.