ФОТО | Некоторые жители Эстонии по-прежнему предпочитают советские автомобили(1)
Несмотря на огромный выбор на современном авторынке, некоторые жители Эстонии по-прежнему предпочитают старые автомобили, например ”Волгу” ГАЗ-21, пишет Maaleht.
Несмотря на огромный выбор на современном авторынке, некоторые жители Эстонии по-прежнему предпочитают старые автомобили, например ”Волгу” ГАЗ-21, пишет Maaleht.
Любитель ретро-транспорта Тыну Пийбур рассказывает, что стал владельцем ГАЗ-21Г в середине 1990-х. ”У каждого человека есть автомобиль, который лучше всего ему подходит. Мне, например, совершенно не нравится ”Лада”. Когда я сажусь в нее, то всегда ударясь головой, а, когда еду, то колени постоянно упираются в руль. А вот старая ”Волга” подходит хорошо. Все кнопки и рычаги находятся именно там, где по моему мнению должны находиться”, — поясняет мужчина.
Самым лучшим качеством ”Волги” мужчина считает то, что на ней удобно перевозить как людей, так и вещи. Старые автомобили в целом заряжают водителя положительной энергией и хорошим настроением. Именно по этой причине он готов и на чуть более высокие расходы на содержание транспортного средства.
Продукция горьковского автозавода, которую можно встретить на улицах эстонских городов, в нашей галерее.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ангарский маньяк признался еще в двух убийствах
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем