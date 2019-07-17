ФОТО: Неизвестные принесли на площадь Вабадузе цветы в память о напавшем на полицейских мужчине(1)
Сегодня на площади Вабадузе были замечены цветы и фотография Яануса Кяэрманна, на которой было написано "killed by policmen" (убит полицейскими — анг.). Через десять минут после публикации в прессе цветы и фотографию убрали.
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