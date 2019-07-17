ФОТО: Неизвестные принесли на площадь Вабадузе цветы в память о напавшем на полицейских мужчине

В Департаменте полиции и погранохраны сказали, что речь не идет о нарушении общественного порядка, однако возникает вопрос об этичности данного поступка.

”Безусловно, это неуместно”, — отметил в свою очередь старейшина Кесклинна Владимир Свет.

В конце октября 2017 года Яанус Кяэрманн напал на площади Вабадузе с двумя ножами на полицейских. Стажи порядка сделали предупредительные выстрелы, после чего выстрелили в Кяэрманна. В этот же день мужчина скончался в больнице.