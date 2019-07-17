17.07.2019, 13:30

ФОТО: Неизвестные принесли на площадь Вабадузе цветы в память о напавшем на полицейских мужчине

 (1)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Неизвестные принесли на площадь Вабадузе цветы в память о напавшем на полицейских мужчине
Foto: Andres Putting

Сегодня на площади Вабадузе были замечены цветы и фотография Яануса Кяэрманна, на которой было написано "killed by policmen" (убит полицейскими — анг.). Через десять минут после публикации в прессе цветы и фотографию убрали.

В Департаменте полиции и погранохраны сказали, что речь не идет о нарушении общественного порядка, однако возникает вопрос об этичности данного поступка.

”Безусловно, это неуместно”, — отметил в свою очередь старейшина Кесклинна Владимир Свет.

В конце октября 2017 года Яанус Кяэрманн напал на площади Вабадузе с двумя ножами на полицейских. Стажи порядка сделали предупредительные выстрелы, после чего выстрелили в Кяэрманна. В этот же день мужчина скончался в больнице.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: