09.02.2021, 17:18

ФОТО | Небо над Эстонией украсило солнечное гало


EST
ФОТО | Небо над Эстонией украсило солнечное гало
Delfi lugeja.

Читатели Delfi со всей Эстонии прислали в редакцию фото удивительного явления, которое им удалось запечатлеть сегодня.

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