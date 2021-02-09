09.02.2021, 17:18
ФОТО | Небо над Эстонией украсило солнечное гало
Читатели Delfi со всей Эстонии прислали в редакцию фото удивительного явления, которое им удалось запечатлеть сегодня.
Читатели Delfi со всей Эстонии прислали в редакцию фото удивительного явления, которое им удалось запечатлеть сегодня.
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