12.03.2020, 07:00
ФОТО | Не впадать в панику! Президент и генпрокурор приветствуют друг друга по-новому(3)
Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась с новым генпрокурором Андресом Пармасом, чтобы выслушать его видение об организации работы в правоохранительном ведомстве.
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