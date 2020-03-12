12.03.2020, 07:00

ФОТО | Не впадать в панику! Президент и генпрокурор приветствуют друг друга по-новому

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ФОТО | Не впадать в панику! Президент и генпрокурор приветствуют друг друга по-новому
Канцелярия Президента ЭР

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась с новым генпрокурором Андресом Пармасом, чтобы выслушать его видение об организации работы в правоохранительном ведомстве.

В свете распространения коронавируса и рекомендаций избегать близкого контакта стороны не стали жать друг другу руки, а соприкоснулись локтями.

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